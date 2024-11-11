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Госстандарт обнаружил в продаже опасную детскую одежду белорусского производства

Опасную белорусскую детскую одежду выявил в продаже Госстандарт.

Источник: Комсомольская правда

Госстандарт обнаружил в продаже опасную детскую одежду белорусского производства. Подробности рассказали в пресс-службе организации.

В сообщении сказано, что под запретом оказалось платье для девочек (речь идет про модель Д-1414/24) дошкольной группы, выпущенное иностранным частным производственно-торговым унитарным предприятием «Коттони Компани» (Жабинка, Брестская область).

Говорится, что показатель «гигроскопичность» в указанном изделии составил 1,5% при норме не менее 6%. Кроме того, под запрет попал сарафан для девочки. Указан артикул 4В-Д1310 и речь идет о дошкольную группу. В организации заметили, что показатель «гигроскопичность» составил 3,6% при норме не менее 6%. Данные товары запрещено продавать в Беларуси с 13 ноября 2024 года.

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