Госстандарт обнаружил в продаже опасную детскую одежду белорусского производства

Говорится, что показатель «гигроскопичность» в указанном изделии составил 1,5% при норме не менее 6%. Кроме того, под запрет попал сарафан для девочки. Указан артикул 4В-Д1310 и речь идет о дошкольную группу. В организации заметили, что показатель «гигроскопичность» составил 3,6% при норме не менее 6%. Данные товары запрещено продавать в Беларуси с 13 ноября 2024 года.