Наступления зимы пока не ждем: плюсовые температуры воздуха сохранятся в Хабаровском крае на этой неделе

Приход зимы в Хабаровский край откладывается еще как минимум на неделю. Несмотря на середину ноября, в регионе господствуют плюсовые температуры воздуха. Вот и на этой «семидневке» нас ждет потепление, а к ее концу грядет циклон. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".