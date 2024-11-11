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Наступления зимы пока не ждем: плюсовые температуры воздуха сохранятся в Хабаровском крае на этой неделе

До +7 градусов ожидается в Хабаровском крае 11—15 ноября.

Сейчас в Олбани: +9° 4 м/с 81% 749 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

Приход зимы в Хабаровский край откладывается еще как минимум на неделю. Несмотря на середину ноября, в регионе господствуют плюсовые температуры воздуха. Вот и на этой «семидневке» нас ждет потепление, а к ее концу грядет циклон. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".

ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 11—15 НОЯБРЯ 2024

Потепление будет поэтапным. Первые два дня новой недели столбики термометров днем будут показывать −3+3 градуса. С 14 ноября температуры воздуха взлетят до +2+7 градусов на юге. Ночью −3−10, местами −10−17 градусов.

«К выходным подойдет очередной циклон, который вызовет ухудшение погоды. По территории края пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер усилится до 15−20 метров в секунду по долинам рек», — рассказала в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Светлана Агеева, начальник хабаровского гидрометеоцентра.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ 11—15 НОЯБРЯ 2024

Прогноз в Хабаровске показывает вероятность осадков 12 ноября. В первой половине дня может пойти снег, правда, он будет несущественным. 13−15 числа осадков не ожидается.

Что касается температур воздуха, то ночью они будут в районе −5−7 градусов. Днем 0+2 градуса. 14—15 ноября столбики термометров поползут вверх. Днем будет около +3+5 градусов.

Циклон в Хабаровске ожидается 16 ноября. Непогода принесет с собой мокрый снег. Осадки продолжатся ориентировочно до утра 17 числа.

Прогноз еще будет уточняться.