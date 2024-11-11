Наступления зимы пока не ждем: плюсовые температуры воздуха сохранятся в Хабаровском крае на этой неделе

Приход зимы в Хабаровский край откладывается еще как минимум на неделю. Несмотря на середину ноября, в регионе господствуют плюсовые температуры воздуха. Вот и на этой «семидневке» нас ждет потепление, а к ее концу грядет циклон. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
Потепление будет поэтапным. Первые два дня новой недели столбики термометров днем будут показывать −3+3 градуса. С 14 ноября температуры воздуха взлетят до +2+7 градусов на юге. Ночью −3−10, местами −10−17 градусов.
«К выходным подойдет очередной циклон, который вызовет ухудшение погоды. По территории края пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер усилится до 15−20 метров в секунду по долинам рек», — рассказала в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Светлана Агеева, начальник хабаровского гидрометеоцентра.
ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ
Прогноз в Хабаровске показывает вероятность осадков 12 ноября. В первой половине дня может пойти снег, правда, он будет несущественным. 13−15 числа осадков не ожидается.
Что касается температур воздуха, то ночью они будут в районе −5−7 градусов. Днем 0+2 градуса.
Циклон в Хабаровске ожидается 16 ноября. Непогода принесет с собой мокрый снег. Осадки продолжатся ориентировочно до утра 17 числа.
Прогноз еще будет уточняться.