Похолодание до −8 градусов прогнозируют в Волгоградской области на новой неделе

Так, до отметки −6 градусов столбики термометров опустятся в северных районах Волгоградского региона уже предстоящей ночью — с 11 на 12 ноября. При этом днем в понедельник по всей Волгоградской области ожидается от +2 до +7 градусов. Будет пасмурно, но без осадков, а скорость ветра не превысит 9 м/с.