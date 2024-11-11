В Узбекистане впервые провели аллогенную трансплантацию костного мозга

Первыми пациентами, прошедшими через сложнейшую операцию, стали шестилетний Муроджон и четырехлетняя Мубина, которые страдали тяжелой формой талассемии. До недавнего времени такие процедуры проводились только за рубежом и по высокой цене, недоступной для большинства семей. Благодаря трансплантации оба ребенка были полностью излечены от опасного заболевания, что стало настоящим чудом для их родителей и доказательством эффективности новых возможностей в отечественной медицине.
Аллогенная трансплантация костного мозга проводится лишь в 20 странах мира и требует высококвалифицированных специалистов и уникального оборудования. Для Узбекистана эта операция — не только медицинский прорыв, но и социальное достижение, поскольку теперь пациенты могут получить жизненно важное лечение в своей стране, без необходимости отправляться за границу и сталкиваться с трудностями, связанными с высоким уровнем расходов и ожидания.
Процедура аллогенной трансплантации костного мозга имеет решающее значение для лечения множества заболеваний, таких как рак крови и различные наследственные болезни. Этот вид трансплантации позволяет заменить пораженные клетки кроветворной системы здоровыми клетками донора, обеспечивая полное выздоровление и снижая риск рецидивов. В этом случае важно найти совместимого донора, а сама операция требует строгого контроля и специализированного ухода, чтобы минимизировать осложнения.
Сейчас в Национальном детском медицинском центре уже находятся еще два ребенка, нуждающихся в трансплантации костного мозга. До конца года планируется провести около 20 таких операций. Это первый шаг в создании национальной программы по лечению тяжелых заболеваний крови, что позволит спасать больше жизней и развивать квалификацию местных специалистов.
Аллогенная трансплантация костного мозга в Узбекистане открывает новую главу в борьбе с тяжелыми заболеваниями, показывая, что медицина страны движется в ногу с мировыми стандартами. Это событие — надежда для родителей, врачей и всего общества, готового поддерживать такие прорывные инициативы и способствовать улучшению здоровья будущих поколений.