В Узбекистане впервые провели аллогенную трансплантацию костного мозга

Аллогенная трансплантация костного мозга проводится лишь в 20 странах мира и требует высококвалифицированных специалистов и уникального оборудования. Для Узбекистана эта операция — не только медицинский прорыв, но и социальное достижение, поскольку теперь пациенты могут получить жизненно важное лечение в своей стране, без необходимости отправляться за границу и сталкиваться с трудностями, связанными с высоким уровнем расходов и ожидания.