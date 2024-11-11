Парламент Башкирии доработает законопроект об использовании «фанеры» во время концертов

Парламент Башкирии доработает внесенный в Государственную Думу проект закона об использовании фонограммы во время концертов. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Инициатива, как утверждает председатель Курултая Константин Толкачев, призвана обеспечить право людей на достоверную информацию о зрелищно-развлекательных услугах и повысить их качество.
Спикер с сожалением отметил, что в нынешние времена нередко приходится сталкиваться с ситуацией, когда исполнители поют «под фанеру» даже перед многотысячной аудиторией. По словам Толкачева, часто зритель, покупая билет на концерт, не подозревает, что вместо живого выступления его ждет «суррогатный продукт». Депутаты предлагают закрепить понятие «плюсовая фонограмма» и обязать как исполнителей, так и организаторов уведомлять посетителей об использовании в своих выступлениях фонограмм или об исполнении «живьем».
Константин Толкачев подчеркивает, что речь не идет о запрете фонограммы.
— Кто-то идет на самого артиста, на его шоу и не сильно озабочен живым звуком, а для кого-то живое исполнение принципиально важно. По сути, это вопрос защиты прав потребителей и справедливой стоимости продукта, — отметил председатель Курултая.
На днях профильный парламентский комитет будет проводить рабочие совещания с экспертами, юристами и представителями антимонопольной службы. На пленарном заседании Госсобрания в конце этого месяца новую редакцию законопроекта планируют вынести на голосование.
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