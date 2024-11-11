Парламент Башкирии доработает законопроект об использовании «фанеры» во время концертов

Спикер с сожалением отметил, что в нынешние времена нередко приходится сталкиваться с ситуацией, когда исполнители поют «под фанеру» даже перед многотысячной аудиторией. По словам Толкачева, часто зритель, покупая билет на концерт, не подозревает, что вместо живого выступления его ждет «суррогатный продукт». Депутаты предлагают закрепить понятие «плюсовая фонограмма» и обязать как исполнителей, так и организаторов уведомлять посетителей об использовании в своих выступлениях фонограмм или об исполнении «живьем».