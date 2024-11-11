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Суд арестовал счет жены экс-мэра Сочи Копайгородского на 100 млн рублей

Наложен арест на кредитный банковский счет Янины Копайгородской.

Источник: соцсети

Мещанский суд Москвы наложил арест на кредитный банковский счет жены экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского. Его размер составляет около 100 миллионов рублей. Решение вступило в законную силу.

«Наложить дополнительный арест на имущество Копайгородской Янины Николаевны — денежные средства в размере 99 660 760,31 рублей, хранящихся на кредитном расчетном счете», — сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

Такое решение мотивировано тем, что данное имущество имеет отношение к бывшему главе Сочи. Адвокат Янины Копайгородской просил отменить данную меру, поскольку денежные средства на кредитном счету принадлежат только банку, а арест приводит к начислению процентов за неиспользуемый кредит в размере 62,3 тысяч рублей. Суд отклонил апелляцию и признал арест законным.

Ранее сообщалось, что Мещанский районный суд Москвы арестовал счета бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, его жены Янины Копайгородской, а также связанных с ним юрлиц.

Напомним, экс-главу Сочи обвиняют в растрате. Его заключили под стражу до 18 ноября.