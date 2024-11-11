Суд арестовал счет жены экс-мэра Сочи Копайгородского на 100 млн рублей

Такое решение мотивировано тем, что данное имущество имеет отношение к бывшему главе Сочи. Адвокат Янины Копайгородской просил отменить данную меру, поскольку денежные средства на кредитном счету принадлежат только банку, а арест приводит к начислению процентов за неиспользуемый кредит в размере 62,3 тысяч рублей. Суд отклонил апелляцию и признал арест законным.