Суд арестовал счет жены экс-мэра Сочи Копайгородского на 100 млн рублей

Мещанский суд Москвы наложил арест на кредитный банковский счет жены экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского. Его размер составляет около 100 миллионов рублей. Решение вступило в законную силу.
«Наложить дополнительный арест на имущество Копайгородской Янины Николаевны — денежные средства в размере 99 660 760,31 рублей, хранящихся на кредитном расчетном счете», — сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.
Такое решение мотивировано тем, что данное имущество имеет отношение к бывшему главе Сочи. Адвокат Янины Копайгородской просил отменить данную меру, поскольку денежные средства на кредитном счету принадлежат только банку, а арест приводит к начислению процентов за неиспользуемый кредит в размере 62,3 тысяч рублей. Суд отклонил апелляцию и признал арест законным.
Ранее сообщалось, что Мещанский районный суд Москвы арестовал счета бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, его жены Янины Копайгородской, а также связанных с ним юрлиц.
Напомним, экс-главу Сочи обвиняют в растрате. Его заключили под стражу до 18 ноября.