В Таганроге в начале рабочей недели отключат электричество

В Таганроге в начале рабочей недели пройдут плановые отключения света. Так, 11 и 12 ноября без электричества придется посидеть нескольким СНТ и Таганрогу. Об этом в своем телеграм-канале проинформировала глава городской администрации Светлана Камбулова.
В понедельник с 9:00 до 17:00 света не будет на переулке Итальянском 112−128, улице Энгельса 43−73, улице Шевченко 96−153, улице Харьковская 31−55, улице Доменская 10−50, переулке Сельсоветский 13−24.
Во вторник с 12:00 до 17:00 электричество отключат в СНТ «Работник Просвещения», СНТ «Строитель», СТ «Мичуринец», СТ «Портовик», СТ «АТХ», СНТ «Энтузиаст», СТ «Финансист», СНТ «Мир», СНТ «Мирный», СНТ «Заря», СТ «Восход», СТ «Рында», СТ «Маяк», СТ «Рыбник», СТ «Золотая осень», СНТ «Коммунальник».
Также 12 ноября с 9:00 до 17:00 света не будет и в Таганроге на 1-ой линии 197−220, 17- й Квартальном 1−20, 13-й Квартальном 1−12, 14-й Квартальном 1−12, 15-й Квартальном 1−12, 16-й Квартальном 1−12.