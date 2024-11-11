В Таганроге в начале рабочей недели отключат электричество

В Таганроге в начале рабочей недели пройдут плановые отключения света. Так, 11 и 12 ноября без электричества придется посидеть нескольким СНТ и Таганрогу. Об этом в своем телеграм-канале проинформировала глава городской администрации Светлана Камбулова.