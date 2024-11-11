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Облачная погода без осадков ожидается в Петербурге 11 ноября

Температура в Северной столице в понедельник поднимется лишь до +2 градусов.

Сейчас в Олбани: +9° 5 м/с 87% 748 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

Петербург встретил новую рабочую неделю с заморозков. Ночью 11 ноября столбик термометра в городе опустился до −2,6 градуса. А в Ленобласти местами было еще холоднее — до −8,9. Днем в понедельник в Северной столице будет теплее. Температура задержится на отметках от нуля до +2 градусов. В области же будет от −1 до +4. При этом ожидается облачная погода без осадков. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

— Синоптическую ситуацию в городе не Неве сегодня сформирует гребень уходящего на юго-восток антициклона, а вечером скажется приближение теплого атмосферного фронта с запада. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, вечером на западе области возможны небольшие дожди с мокрым снегом, — указал синоптик.

Ветер будет дуть южного направления, его скорость составит от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление снизится до 772 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Во вторник, 12 ноября, в Северной столице ожидается небольшой мокрый снег, который будет переходить в дождь. Температура будет держаться в пределах от +4 до +6 градусов.