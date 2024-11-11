Облачная погода без осадков ожидается в Петербурге 11 ноября

Петербург встретил новую рабочую неделю с заморозков. Ночью 11 ноября столбик термометра в городе опустился до −2,6 градуса. А в Ленобласти местами было еще холоднее — до −8,9. Днем в понедельник в Северной столице будет теплее. Температура задержится на отметках от нуля до +2 градусов. В области же будет от −1 до +4. При этом ожидается облачная погода без осадков. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.