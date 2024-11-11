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На рабочей неделе в Воронежскую область придут морозные ночи до −6

В темное время суток в столице Черноземья ожидаются минусовые температуры.

Сейчас в Олбани: +9° 5 м/с 87% 748 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

Рабочая неделя в Воронеже начнется с ночных заморозков. По данным Воронежского гидрометцентра, в ночь с понедельника, 11 ноября, на вторник, 12 ноября, в столице Черноземья ожидается до −2, а по области до −5.

Днем во вторник в Воронеже без существенных осадков, в областном центре до 3 градусов тепла, а по региону — до +5.

В ночь со вторника на среду в Воронеже похолодает до −4, а по области — до 6 мороза. Днем 13 ноября в столице Черноземья будет до +3, а по области — до +5.

В ночь со среды на четверг в Воронеже до −1, по области — до 3 градусов мороза. Дневная температура 14 ноября ожидается до 2−3 градусов тепла.