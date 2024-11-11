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В Ростовской области на этой неделе похолодает до +1

В Ростовской области на этой неделе еще больше похолодает — по северу региона синоптики обещают мокрый снег. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Сейчас в Олбани: +9° 5 м/с 87% 748 мм рт. ст. +7°

11 ноября, в понедельник в Ростове до +6 в дневные часы, пасмурно и без осадков, ночью не более +3.

С четверга, 14 ноября в регионе начнется похолодание — в Ростове возможен мокрый снег, днем до +5, ночью +2.

По северу донского региона в Верхнедонском и в Шолоховском районах днем не выше +3 +4, с 14 по 16 ноября дождь со снегом и мокрый снег, в ночные часы 0 +1.

В Сальске в начале недели днем +5 +6, пасмурно и без осадков, а в четверг, 14 ноября синоптики обещают мокрый снег с дождем, днем +7, в ночные часы около +1 +2.

По востоку области в Ремонтненском районе с 14 по 16 ноября небольшие дожди и до +7 +8. В воскресенье, 17 ноября в утренние часы возможен туман, днем до +6, в ночные часы 0.