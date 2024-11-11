Косаток из «китовой тюрьмы» увидели у побережья Дальнего Востока

Второй раз Зину встретили в начале сентября того же года ученые из экспедиции ВНИРО. Метку к тому времени она уже потеряла, но следы от крепления остались. В следующий раз Зину заметили только спустя пять лет, снова в районе Шантарских островов. Встречи зафиксировали на фото и видео сотрудники туристической компании «Дальневосточные Экспедиции». С помощью фотоидентификации по характерным признакам и шрамам от потерянной спутниковой метки эксперты опознали Зину. Она была в составе семьи, и ее поведение ничем не отличалось от остальных. Двух других выпущенных на свободу косаток встретили в октябре прошлого года на юге Приморья, у порта Находка. Тогда очевидцы с берега сняли группу из восьми животных, в составе которой были две молодые особи с характерными шрамами на плавниках после отрыва меток. По фотографиям ученым удалось определить, что одна из них — Васильевна, выпущенная в море 27 июня 2019 года. Второй «помеченной» косаткой, вероятнее всего, является самец по имени Леха, получивший свободу вместе с Васильевной.