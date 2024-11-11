Косаток из «китовой тюрьмы» увидели у побережья Дальнего Востока

Ровно пять лет назад обитатели так называемой «китовой тюрьмы» в Приморье были выпущены на свободу. Тогда скептики заявляли, что после года в неволе косатки и белухи не смогут самостоятельно выжить, но морские звери смогли адаптироваться к условиям дикой природы, став достопримечательностью юга Приморья, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— После длительного существования в жестких условиях неволи косатки способны не только вернуться к привычному образу жизни в океане, но и восстановить сложные социальные связи, вновь стать полноценными членами семей диких сородичей, — заявила биолог Екатерина Джикия на прошедшей недавно в Москве XIII международной конференции «Морские исследования и образование — MARESEDU 2024».
Научной общественности впервые представили факты наблюдений в дикой природе за косатками, бывшими в неволе. Екатерина использовала многолетние данные собственных встреч с морскими зверями, а также обработала огромный объем материалов в социальных сетях. Полученные результаты свидетельствуют, что как минимум три из десяти косаток, выпущенных обратно в Охотское море в 2019 году, смогли выжить в океане и успешно присоединиться к другим семьям.
Чаще всего на свободе видели самку по имени Зина. Ее выпустили 16 июля 2019 года, а 20 августа примерно в 250 км ее встретил биолог Григорий Цидулко. Зина была в составе семьи из пяти косаток, на плавнике у нее заметили уже наполовину оторвавшуюся спутниковую метку, их ставили каждой косатке. Зина активно охотилась и участвовала в дележке добычи, а это значит, что ее полностью приняли в семью.
Второй раз Зину встретили в начале сентября того же года ученые из экспедиции ВНИРО. Метку к тому времени она уже потеряла, но следы от крепления остались. В следующий раз Зину заметили только спустя пять лет, снова в районе Шантарских островов. Встречи зафиксировали на фото и видео сотрудники туристической компании «Дальневосточные Экспедиции». С помощью фотоидентификации по характерным признакам и шрамам от потерянной спутниковой метки эксперты опознали Зину. Она была в составе семьи, и ее поведение ничем не отличалось от остальных. Двух других выпущенных на свободу косаток встретили в октябре прошлого года на юге Приморья, у порта Находка. Тогда очевидцы с берега сняли группу из восьми животных, в составе которой были две молодые особи с характерными шрамами на плавниках после отрыва меток. По фотографиям ученым удалось определить, что одна из них — Васильевна, выпущенная в море 27 июня 2019 года. Второй «помеченной» косаткой, вероятнее всего, является самец по имени Леха, получивший свободу вместе с Васильевной.
Других столь молодых косаток со шрамами от спутниковых меток в Охотском море быть не может, уверены биологи. Возможно, их соседей по питомнику мы еще увидим.