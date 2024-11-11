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Белоруска Арина Соболенко заработала миллион долларов на итоговом турнире в WTA

Стало известно, сколько заработала первая ракетка белоруска Соболенко на итоговом турнире WTA.

Источник: Комсомольская правда

Белоруска и первая ракетка мира Арина Соболенко заработала более миллиона долларов на итоговом турнире в WTA, который состоялся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, сообщает Sputnik.by.

Белорусской теннисистке удалось заработать более одного миллиона долларов. Победу в итоговом турнире WTA одержала Кори Гауфф. Она заработала 4 миллиона 805 тысяч долларов. На втором месте оказалась китаянка Чжэн Циньвэнь. Сумма, которую заработала теннисистка, составила 2 миллиона 305 тысяч долларов.

Кстати, белоруска Арина Соболенко впервые в карьере закончила год первой ракеткой мира, но у нее есть другой план: «Я всегда хотела доминировать, как Серена Уильямс».

Ранее Арина Соболенко рассказала о планах на ближайшее время: «Постараюсь быть свежей и вернуть свой лучший теннис».