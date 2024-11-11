Уровень безработицы в Казахстане почти вдвое выше, чем в России

Численность безработных в Республике Казахстан составляет 451 тыс. человек. При этом доля молодежи NEET, которая не работает и не занята образованием или профессиональной подготовкой составила 6,5%. По уровню безработных РК — на втором месте в рамках ЕАЭС после Армении, сообщает Zakon.kz.