Уровень безработицы в Казахстане почти вдвое выше, чем в России

По последним имеющимся данным (в соответствии с методологией МОТ) уровень безработицы по ЕАЭС составил 3% от численности рабочей силы. В том числе:
- в Армении — 13,8%,
- в Беларуси — 2,9%,
- в Казахстане — 4,7%,
- в Кыргызстане — 4,1%,
- в России — 2,6%.
Как сообщает Евразийская экономическая комиссия, численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения, в государствах — членах ЕАЭС на конец сентября 2024 года составила 737,7 тысячи человек.
Данные ЕЭК по Казахстану подтверждает Бюро национальной статистики АСПиР РК и делает уточнение.
В различных сферах экономики Казахстана заняты 9,2 млн человек, из них по найму работает 7 млн человек (75,9% от общего числа занятых в экономике), являются самостоятельно занятыми — 2,2 млн человек (24,1% от общего числа занятых в экономике).
Наибольшая доля занятых в РК наблюдается в сфере.
- торговли (16,8%),
- образования (13%),
- промышленности (12,6%),
- сельского хозяйства (11,5%).
По прогнозу Еnbek.kz, в течение 2024 года количество заявленных на электронной бирже труда составит от 1,15 до 1,3 млн единиц. Наибольшее количество вакансий в 2024 году ожидается:
- в Алматы — 125 тыс. человек,
- Костанайской области — 117 тыс. человек,
- Астане — 97 тыс. человек,
- Карагандинской области — 88 тыс. человек,
- Туркестанской области — 87 тыс. человек.
Больше всего в Казахстане требуется специалистов-прогфессионалов (31%), техников (10,4%), рабочих промышленности, строительства, транспорта (12%), операторов производственного оборудования, сборщиков и водителей (10,5%).