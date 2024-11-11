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Уровень безработицы в Казахстане почти вдвое выше, чем в России

Численность безработных в Республике Казахстан составляет 451 тыс. человек. При этом доля молодежи NEET, которая не работает и не занята образованием или профессиональной подготовкой составила 6,5%. По уровню безработных РК — на втором месте в рамках ЕАЭС после Армении, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По последним имеющимся данным (в соответствии с методологией МОТ) уровень безработицы по ЕАЭС составил 3% от численности рабочей силы. В том числе:

  • в Армении — 13,8%,
  • в Беларуси — 2,9%,
  • в Казахстане — 4,7%,
  • в Кыргызстане — 4,1%,
  • в России — 2,6%.

Как сообщает Евразийская экономическая комиссия, численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения, в государствах — членах ЕАЭС на конец сентября 2024 года составила 737,7 тысячи человек.

Данные ЕЭК по Казахстану подтверждает Бюро национальной статистики АСПиР РК и делает уточнение.

В различных сферах экономики Казахстана заняты 9,2 млн человек, из них по найму работает 7 млн человек (75,9% от общего числа занятых в экономике), являются самостоятельно занятыми — 2,2 млн человек (24,1% от общего числа занятых в экономике).

Наибольшая доля занятых в РК наблюдается в сфере.

  • торговли (16,8%),
  • образования (13%),
  • промышленности (12,6%),
  • сельского хозяйства (11,5%).

По прогнозу Еnbek.kz, в течение 2024 года количество заявленных на электронной бирже труда составит от 1,15 до 1,3 млн единиц. Наибольшее количество вакансий в 2024 году ожидается:

  • в Алматы — 125 тыс. человек,
  • Костанайской области — 117 тыс. человек,
  • Астане — 97 тыс. человек,
  • Карагандинской области — 88 тыс. человек,
  • Туркестанской области — 87 тыс. человек.

Больше всего в Казахстане требуется специалистов-прогфессионалов (31%), техников (10,4%), рабочих промышленности, строительства, транспорта (12%), операторов производственного оборудования, сборщиков и водителей (10,5%).

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