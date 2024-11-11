Снегопад в Астане: коммунальщики работают в круглосуточном режиме

Более 1300 единиц спецтехники и свыше 2400 дорожных рабочих вышли очищать улицы от снега в дневную смену, передает DKnews.kz.
В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью — площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам
С начала снегопада за неделю в Астане вывезено свыше 57 тыс. кубометров снега, что составляет 4595 грузовых рейсов.
По данным РГП «Казгидромет» в Астане 11 ноября переменная облачность, временами снег, метель. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью и днем 2−4 мороза, днем с дальнейшим понижением.