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Снегопад в Астане: коммунальщики работают в круглосуточном режиме

В связи с обильными осадками коммунальщики столицы работают в круглосуточном посменном режиме, очищая улицы города от снега, передает официальный сайт столичного акимата.

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Источник: Gov

Более 1300 единиц спецтехники и свыше 2400 дорожных рабочих вышли очищать улицы от снега в дневную смену, передает DKnews.kz.

В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью — площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т. д.

С начала снегопада за неделю в Астане вывезено свыше 57 тыс. кубометров снега, что составляет 4595 грузовых рейсов.

По данным РГП «Казгидромет» в Астане 11 ноября переменная облачность, временами снег, метель. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью и днем 2−4 мороза, днем с дальнейшим понижением.

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