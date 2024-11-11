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Суд оправдал Цукерберга по делу о зависимости детей от соцсетей

Генеральный директор Meta (признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг не признан виновным по 25 искам о сокрытии негативных последствий использования соцсетей детьми, сообщает Business Insider со ссылкой на решение суда.

Источник: AP 2024

Истцы утверждают, что глава Meta, которой принадлежат Instagram и Facebook, намеренно вводил общество в заблуждение относительно того, какие негативные эффекты могут иметь продукты компании для психологического здоровья пользователей, особенно несовершеннолетних. По их словам, Цукерберг неоднократно игнорировал внутренние предупреждения о рисках использования сервисов, а также преуменьшал их публично.

Судья в ответ заявил, что «контроль над корпоративной деятельностью недостаточен» для установления ответственности.

Это не первые судебные разбирательства в США из-за негативного влияния социальных сетей на психику детей. Так, в октябре генеральные прокуроры 14 штатов подали иски к TikTok, обвинив платформу в том, что она наносит вред психическому здоровью подростков и вызывает у них зависимость. Они добавили, что сервис намеренно вводит общественность в заблуждение относительно безопасности длительного использования соцсети.

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