Суд оправдал Цукерберга по делу о зависимости детей от соцсетей

Истцы утверждают, что глава Meta, которой принадлежат Instagram и Facebook, намеренно вводил общество в заблуждение относительно того, какие негативные эффекты могут иметь продукты компании для психологического здоровья пользователей, особенно несовершеннолетних. По их словам, Цукерберг неоднократно игнорировал внутренние предупреждения о рисках использования сервисов, а также преуменьшал их публично.
Судья в ответ заявил, что «контроль над корпоративной деятельностью недостаточен» для установления ответственности.
Это не первые судебные разбирательства в США из-за негативного влияния социальных сетей на психику детей. Так, в октябре генеральные прокуроры 14 штатов подали иски к TikTok, обвинив платформу в том, что она наносит вред психическому здоровью подростков и вызывает у них зависимость. Они добавили, что сервис намеренно вводит общественность в заблуждение относительно безопасности длительного использования соцсети.