Суд оправдал Цукерберга по делу о зависимости детей от соцсетей

Это не первые судебные разбирательства в США из-за негативного влияния социальных сетей на психику детей. Так, в октябре генеральные прокуроры 14 штатов подали иски к TikTok, обвинив платформу в том, что она наносит вред психическому здоровью подростков и вызывает у них зависимость. Они добавили, что сервис намеренно вводит общественность в заблуждение относительно безопасности длительного использования соцсети.