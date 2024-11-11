28 зданий в Новосибирске остались без тепла

В Новосибирске без тепла остались 28 домов в Октябрьском районе города. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев в ходе оперативного совещания.
Он отметил, что из 28 домов, оставшихся без отопления, 20 — жилые. Подача тепла прекратилась в результате коммунальной аварии на сетях.
— Действует аварийное отключение на подаче теплоносителя диаметром 1000 миллиметров. Под отключения попали 28 объектов — 20 жилых домов, 2 социальных объекта и 6 прочих. Крупная авария — держим на контроле, — доложил он.
Жителям пообещали вернуть отопление к 23:00 сегодня, 11 ноября.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что энергетики объяснили, почему дали отопление не во все дома Новосибирска. Они советуют обращаться в УК.