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28 зданий в Новосибирске остались без тепла

Отключения из-за аварий произошли в Октябрьском районе города.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске без тепла остались 28 домов в Октябрьском районе города. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев в ходе оперативного совещания.

Он отметил, что из 28 домов, оставшихся без отопления, 20 — жилые. Подача тепла прекратилась в результате коммунальной аварии на сетях.

— Действует аварийное отключение на подаче теплоносителя диаметром 1000 миллиметров. Под отключения попали 28 объектов — 20 жилых домов, 2 социальных объекта и 6 прочих. Крупная авария — держим на контроле, — доложил он.

Жителям пообещали вернуть отопление к 23:00 сегодня, 11 ноября.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что энергетики объяснили, почему дали отопление не во все дома Новосибирска. Они советуют обращаться в УК.

ЖКХ