У гандбольного клуба «Воронеж» появился шанс на спасение

Напомним, что в конце октября игроки и тренеры, рассказав о бедственном финансовом положении команды, попросили помощи у губернатора Гусева. В ответ министр спорта Воронежской области Чибисов заявил, что поскольку ГК «Воронеж» — частное предприятие, помощь со стороны областного руководства может быть весьма ограниченной. И даже сумма позднее была уточнена — несколько десятков миллионов рублей. Но при этом важным условием ставилось то, что сам ГК «Воронеж» должен доказать реальное существование работы со спонсорами и обеспечить за их счет долю примерно в 60% от общего бюджета.