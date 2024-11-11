У гандбольного клуба «Воронеж» появился шанс на спасение

Поздним вечером 10 ноября, накануне предполагаемой отсылки письма в Федерацию гандбола России о снятии команды «Воронеж» с чемпионата OLIMPBET Суперлиги, неожиданная и весьма приятная новость пришла из стана гандбольного клуба.
Напомним, что в конце октября игроки и тренеры, рассказав о бедственном финансовом положении команды, попросили помощи у губернатора Гусева. В ответ министр спорта Воронежской области Чибисов заявил, что поскольку ГК «Воронеж» — частное предприятие, помощь со стороны областного руководства может быть весьма ограниченной. И даже сумма позднее была уточнена — несколько десятков миллионов рублей. Но при этом важным условием ставилось то, что сам ГК «Воронеж» должен доказать реальное существование работы со спонсорами и обеспечить за их счет долю примерно в 60% от общего бюджета.
И в самый критический момент такие спонсоры, или «неравнодушные люди», как назвали их в штабе гандболистов, все же нашлись. Они сообщили, что готовы финансово поддержать команду. Полученных средств должно хватить до конца календарного года, чтобы ГК «Воронеж» мог функционировать.
«Надеемся, наши старания по развитию гандбола и привлечению партнеров в клуб будут оценены Воронежской областью. Мы свои шаги делаем. Ждем взаимности», — пишет штаб команды в сообщении с символичным названием «ГКВ жив!».