Знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос белоруса о радиоприемнике

В пятой осенней игре азербайджанского клуба «Что? Где? Когда?» команда Гусейна Мамедова проиграла телезрителям со счетом 4:6.
Свой вклад в победу телезрителей внес и минчанин Сергей Николаев.
Его вопрос звучал так:
«Летом 1964 года ленинградский композитор Дмитрий Шостакович в составе советской делегации посетил Венгрию. После официальной части визита он вместе с коллегами отправился на несколько дней отдохнуть на озеро Балатон. В один из дней Шостакович с самого утра не находил покоя из-за возникшей проблемы. Решение ему подсказал один из коллег. После этого, композитор арендовал лодку и отправился подальше от берега. В черном ящике находится то, что композитор взял с собой. Что в черном ящике?».
Ответил Акиф Магеррамов:
«Наша версия — это метроном. Он не мог сконцентрироваться, хотел что-то написать. Для полной тишины нужно было отправится подальше от людей. Поэтому арендовал лодку, отправился на озеро и при помощи метронома что-то сочинял».
Знатоки не ответили на вопрос о радиоприемнике. Фото: кадр видео youtube-канала GameTV.az.
Ведущий озвучил ответ:
«Будучи страстным поклонником футбольного клуба “Зенит”, в тот день, когда клуб проводил футбольным матч, он был обеспокоен тем, что не мог поймать ленинградскую волну на радиоприемник, чтобы послушать игру. Один из его коллег подсказал, что на открытой воде сигнал ловится лучше. Дело в том, что на воде почти нет препятствий и она хорошо отражает радиоволны благодаря высокой диэлектрической проницаемости и плотности».
Счет стал 5:2 в пользу команды телезрителей, а минчанин заработал 500 манатов — это около 980 белорусских рублей.
В итоге команда телезрителей выиграла со счетом 6:4.
Ранее мы писали, что знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос белоруски об асфальте.