Знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос белоруса о радиоприемнике

«Летом 1964 года ленинградский композитор Дмитрий Шостакович в составе советской делегации посетил Венгрию. После официальной части визита он вместе с коллегами отправился на несколько дней отдохнуть на озеро Балатон. В один из дней Шостакович с самого утра не находил покоя из-за возникшей проблемы. Решение ему подсказал один из коллег. После этого, композитор арендовал лодку и отправился подальше от берега. В черном ящике находится то, что композитор взял с собой. Что в черном ящике?».