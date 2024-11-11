Главные новости 11 ноября 2024 года

Круизное судно Spectrum of the Seas с россиянами, ранее застрявшее в Японии из-за технических неполадок, прибыло в Шанхай с опозданием на несколько дней. Часть пассажиров лайнера из России отправят авиарейсами в Москву сразу же, остальные вылетят на родину в другие дни.