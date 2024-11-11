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Главные новости 11 ноября 2024 года

Последние новости за сегодня — 11 ноября 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 11 ноября 2024 года.

Путин и Трамп по телефону обсудили конфликт на Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп
Источник: РИА "Новости"

Избранный президент США Дональд Трамп позвонил лидеру России Владимиру Путину. Представитель республиканцев выразил готовность к переговорам для скорейшего урегулирования противостояния между Украиной и РФ. При этом Трамп напомнил о военных США в Европе.

ФСБ сорвала операцию разведки Украины по угону вертолета ВКС РФ

Российские контрразведчики пресекли попытку разведки Минобороны Украины угнать вертолет Ми-8МТПР-1. Украинские военные вербовали российского летчика, чтобы получить комплекс радиоэлектронной борьбы, установленный на борту воздушного судна.

NYT сообщил о 50 000 бойцов РФ и северокорейских солдат под Курском

The New York Times спрогнозировал атаку в Курской области с российской стороны по украинским укреплениями силами группировки в 50 тысяч бойцов. По данным издания, в состав оперативного объединения входят северокорейские военнослужащие.

Кадыров назвал «вбросом» сообщения об участии чеченцев в инциденте в Узбекистане

Рамзан Кадыров
Источник: РИА "Новости"

Глава Чечни Рамзан Кадыров сделал заявление по поводу информации о связи чеченцев с обстрелом автомобиля в Ташкентской области в Узбекистане. Чеченский след в происшествии разглядели прозападные СМИ. В автомобиле находились экс-чиновники администрации президента страны.

Российские туристы на Лайнере Spectrum of the Seas добрались до порта Шанхая

Круизное судно Spectrum of the Seas
Источник: AP 2024

Круизное судно Spectrum of the Seas с россиянами, ранее застрявшее в Японии из-за технических неполадок, прибыло в Шанхай с опозданием на несколько дней. Часть пассажиров лайнера из России отправят авиарейсами в Москву сразу же, остальные вылетят на родину в другие дни.