Главные новости 11 ноября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 11 ноября 2024 года.
Путин и Трамп по телефону обсудили конфликт на Украине
Избранный президент США Дональд Трамп позвонил лидеру России Владимиру Путину. Представитель республиканцев выразил готовность к переговорам для скорейшего урегулирования противостояния между Украиной и РФ. При этом Трамп напомнил о военных США в Европе.
ФСБ сорвала операцию разведки Украины по угону вертолета ВКС РФ
Российские контрразведчики пресекли попытку разведки Минобороны Украины угнать вертолет Ми-8МТПР-1. Украинские военные вербовали российского летчика, чтобы получить комплекс радиоэлектронной борьбы, установленный на борту воздушного судна.
NYT сообщил о 50 000 бойцов РФ и северокорейских солдат под Курском
The New York Times спрогнозировал атаку в Курской области с российской стороны по украинским укреплениями силами группировки в 50 тысяч бойцов. По данным издания, в состав оперативного объединения входят северокорейские военнослужащие.
Кадыров назвал «вбросом» сообщения об участии чеченцев в инциденте в Узбекистане
Глава Чечни Рамзан Кадыров сделал заявление по поводу информации о связи чеченцев с обстрелом автомобиля в Ташкентской области в Узбекистане. Чеченский след в происшествии разглядели прозападные СМИ. В автомобиле находились экс-чиновники администрации президента страны.
Российские туристы на Лайнере Spectrum of the Seas добрались до порта Шанхая
Круизное судно Spectrum of the Seas с россиянами, ранее застрявшее в Японии из-за технических неполадок, прибыло в Шанхай с опозданием на несколько дней. Часть пассажиров лайнера из России отправят авиарейсами в Москву сразу же, остальные вылетят на родину в другие дни.