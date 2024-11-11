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Расписание пяти поездов из Ростова изменится с 13 ноября

Из-за ремонтных работ на железнодорожных путях изменится расписание пяти пригородных поездов из Ростова.

Источник: Комсомольская правда

Со среды, 13 ноября, изменится расписание пяти пригородных поездов из Ростова. Это связано с ремонтными работами на железнодорожных путях. Информация об этом появилась на сайте Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

Речь идет об электричках по направлениям Ростов — Азов — Лихая — Глубокая.

Поезд № 6026 со станции «Ростов Главный» будет отправляться в 12.46 (+14 минут), а в Азов прибудет в 13.54 (+14 минут).

Пригородный поезд № 6160 со станции Лихая отправится в 07.53, а в Ростов прибудет в 12.31 (+34 минуты).

Электричка № 6161 из Ростова отбудет в 17.24 (+52 минуты), в Лихую прибытие ожидается в 21.15 (+52 минуты).

Поезд № 6361 сообщением Лихая — Глубокая будет отправляться на 52 минуты позже. А электричка № 6163 сообщением Ростов Главный — Лихая в путь выдвинется позже на 20 минут.