Длившаяся 31 минуту мощная вспышка случилась на Солнце — что ждать белорусам

Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщили РИА Новости, что после случившейся вспышки ничего, что бы летело в сторону планеты Земля, не наблюдалось. Однако ученые предупреждают, что вспышки могут повториться.