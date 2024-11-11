Длившаяся 31 минуту мощная вспышка случилась на Солнце, что ждать белорусам. Подробности озвучили ТАСС в Институте прикладной геофизики.
В сообщении говорится, что специалисты 10 ноября, в воскресенье, примерно в 15.06 зафиксировали мощную вспышку класса M9.5. Ее продолжительность составила 31 минуту.
Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщили РИА Новости, что после случившейся вспышки ничего, что бы летело в сторону планеты Земля, не наблюдалось. Однако ученые предупреждают, что вспышки могут повториться.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов предупредил об ухудшении погоды с 11 по 17 ноября в Беларуси: «Вместо теплого воздуха с Атлантики придут холодные массы из полярных широт».
Кстати, белоруска Арина Соболенко заработала миллион долларов на итоговом турнире в WTA.
Тем временем знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос белоруса о радиоприемнике.