В Свердловской области на свет появилось больше 620 малышей

В Свердловской области за неделю, с 4 по 10 ноября, на свет появился 621 малыш. Из них 321 — мальчик, и 300 девочек. Среди них шесть пар близнецов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.
— 439 мам родили до 35 лет. 176 мамочек родили после 35 лет. Для двух свердловчанок это стали восьмые по счету роды, а для одной — девятые! — рассказали в областном ведомстве.
Ранее в Свердловской области за неделю, с 28 октября по 3 ноября, родились 736 малышей. Мальчиков на свет за семь дней появилось на 42 больше — 389 маленьких свердловчан против 347 девочек. Среди рожденных на той неделе детей восемь пар близнецов.
— 519 мам родили до 35 лет. 209 мамочек родили после 35 лет. Для двух свердловчанок это стали восьмые по счету роды. Поздравляем! — сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Свердловской области.