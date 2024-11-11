В Казани в районе Танкового кольца встали троллейбусы. Их там более семи, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».
Как пояснили специалисты, причиной пробки стало повреждение контактной сети в направлении от Танкового оврага в сторону улицы Мавлютова. В связи с этим троллейбусы №№ 8,9,12 перенаправлены на маршруты №№ 3,5,6.
В настоящее время на месте трудятся аварийные службы предприятия. Пассажиров просят заранее планировать свой маршрут передвижения.
Напомним, со 2 ноября в Казани троллейбус № 1 поменял график своего движения. Это пришлось сделать из-за ремонтных работ.