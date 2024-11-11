Уфимское предприятие полгода не платило зарплату сотруднику

В Уфе предприятие полгода не платило зарплату сотруднику. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета Башкирии.
ООО «Спецавтотрейд» с апреля по сентябрь прошлого года частично не платило жалованье своему работнику. В итоге образовалась задолженность в более чем 320 тысяч рублей.
После прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы». Надзорное ведомства через суд добилось взыскания указанной суммы в пользу работника.
В настоящее время следователи проводят работу для правовой оценки действий (бездействий) руководства организации.
— Истребуется необходимая документация, устанавливается финансовое положение компании в вышеуказанный период, принимаются меры к возмещению имеющейся задолженности, — сообщает СК.