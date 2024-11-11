Олбани
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимское предприятие полгода не платило зарплату сотруднику

В Уфе предприятие задолжало сотруднику 320 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе предприятие полгода не платило зарплату сотруднику. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета Башкирии.

ООО «Спецавтотрейд» с апреля по сентябрь прошлого года частично не платило жалованье своему работнику. В итоге образовалась задолженность в более чем 320 тысяч рублей.

После прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы». Надзорное ведомства через суд добилось взыскания указанной суммы в пользу работника.

В настоящее время следователи проводят работу для правовой оценки действий (бездействий) руководства организации.

— Истребуется необходимая документация, устанавливается финансовое положение компании в вышеуказанный период, принимаются меры к возмещению имеющейся задолженности, — сообщает СК.