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В Казань доставили выставку трофейной техники НАТО

В Казань доставили экспонаты выставки Сила в Правде, гордость и Победа, на которой представили захваченную технику НАТО.

Источник: ИА Татар-информ

Экспозиция расположится у Центрального стадиона города. Здесь будут представлены 14 образцов боевых машин, которые запад отправил в качестве военной помощи Украине.

Экскурсию для казанцев проведут военные. Они в деталях расскажут о том, как были подбиты и захвачены танки, бронетранспортеры и другие экспонаты.

Кроме этого, зрителям покажут стрелковое оружие США, Швеции и Украины. Всего более 40 образцов. Среди них пулемет Браунинга производства США и украинский 40-мм гранатомет УАГ-40. Главная задача выставки — показать, что непобедимость западного оружия — всего лишь миф. Еще одна цель -патриотическое воспитание молодежи. Экспонаты покажут старшеклассникам, учащимся колледжей и техникумов и студентам.

Выставка откроется 13 ноября и будет работать ежедневно с 10.00 до 16.00 до 19 ноября.

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