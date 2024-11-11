В Казань доставили выставку трофейной техники НАТО

Кроме этого, зрителям покажут стрелковое оружие США, Швеции и Украины. Всего более 40 образцов. Среди них пулемет Браунинга производства США и украинский 40-мм гранатомет УАГ-40. Главная задача выставки — показать, что непобедимость западного оружия — всего лишь миф. Еще одна цель -патриотическое воспитание молодежи. Экспонаты покажут старшеклассникам, учащимся колледжей и техникумов и студентам.