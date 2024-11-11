Погода меняется — холодает, а света не хватает: Кишинёв погрузится во тьму — список улиц, где отключат электроэнергию

О плановых отключениях по указанным ниже адресам сообщает поставщик услуги.
Ботаника:
- Мунчешть, 121/1 — с 09:00 до 17:00.
Буюканы:
- Пьетрэрией, 19/1, 19/3, пер. Пьетрэрией, 19 — с 09:30 до 17:00.
- Д. Тимону, 1−27, 2−24, Д. Карачобану, 1−27, 2−26, Г. Топырчану, 27, И. Ливеску, 1−21, 2−32, И. Крянгэ, 22, 22/2, 24, 24/1, 32, И. Некулче, 7, Лиссабон, 2/1, 7, 9−15, 8, 8/1, 12/14, Ш. Няга, 56−68, 72, 63, 63A, пер. Ш. Няга, 1−9, 6−12, В. Белинского, 42−52 — с 09:00 до 17:00.
- К. Басарабией, 28/2 — с 09:00 до 17:00.
- Алба-Юлия, 148/3, Г. Тофан, 2, Липкань, 1A, 9−17, 12−20, пер. Липкань, 1−3, Парис, 30a, 32, 34, 34/4, 34/5, 34/6, 36, 36/1, 43/1, 43/2, 43/4, 45, 47, 47a, 47/1, 49/1, 51/4, 9999 — с 09:00 до 17:00.
- М. Витязул, 11 — с 09:10 до 16:00.
- К. Ешилор, 30, Пьетрэрией, 19, 19/1, 19/3, 19/5, пер. Пьетрэрией, 19 — с 09:30 до 17:00.
- А. Маринеску, 28 — с 09:50 до 17:00.
Чеканы:
- Колоница, 9999 — с 09:10 до 17:00.
- А. Руссо, 18/1, Мештерул Маноле, 3/2, 6−8 — с 09:10 до 13:00.