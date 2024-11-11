В Екатеринбурге начали демонтировать арт-объект «Идите лесом»

Позже арт-объект «Идите лесом» изменили на «Иди лесом». На работу пожаловался депутат свердловского заксобрания от «Единой России» Алексей Свалов — он связал появление работы с проектом для уклонения от мобилизации в 2022 году и «большим приветом Роскомнадзору, который располагается в том же здании», а также заявил, что для причастных к арт-объекту будет «пара очень интересных и неожиданных поворотов». В связи с этим фестиваль «ЧО» прекратил всю художественную деятельность в этом году.