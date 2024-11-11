В Уфе запустят социальное такси с именем доброго мужчины

— Родители детей с ОВЗ очень просили такое такси и очень этого ждали, — комментирует г-жа Иванова. — Хочу сразу сказать, что использовать такси можно будет только по определенным маршрутам. В гости поехать на нем, например, не получится. Заказать такси можно будет только за двое суток до поездки, а поехать — например, в больницу, в реабилитационный центр, в аэропорт или на железнодорожный вокзал. То есть в том случае, если поездка — действительно важная потребность.