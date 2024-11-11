В Уфе запустят социальное такси с именем доброго мужчины

О том, кто сможет воспользоваться новой услугой, как вызвать автомобиль и куда можно будет на нем отправиться, рассказала исполняющая обязанности министра семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова.
— Социальное такси — это пилотный проект, который запускается в Уфе, — поведала Ленара Хакимовна. — Это очень долгожданная услуга. Сейчас уже всё готово: оформлены документы, закуплены автомобили и оборудование для диспетчерской, в том числе система GPS-навигации, по которой мы в режиме реального времени видим, где находится та или иная машина.
Такси предназначено для людей с инвалидностью первой группы и для семей с детьми-инвалидами.
— Родители детей с ОВЗ очень просили такое такси и очень этого ждали, — комментирует г-жа Иванова. — Хочу сразу сказать, что использовать такси можно будет только по определенным маршрутам. В гости поехать на нем, например, не получится. Заказать такси можно будет только за двое суток до поездки, а поехать — например, в больницу, в реабилитационный центр, в аэропорт или на железнодорожный вокзал. То есть в том случае, если поездка — действительно важная потребность.
Количество поездок также ограничено — не более четырех в месяц для одного человека. В ближайшее время проект опробуют в Уфе. Это позволит отладить работу механизма, понять, как его улучшить.
— Диспетчер будет принимать заявки с девяти утра до шести вечера, — поясняет чиновница. — Я думаю, что сначала на эту услугу будет ажиотажный спрос, потому что очень многие звонят и возмущаются, что число получателей ограничили. Например, отсекли вторую группу инвалидности, а это, в том числе, люди с расстройствами аутистического спектра. Но вторая группа самая многочисленная и разнообразная по нозологиям. Хорошо бы предоставить льготу всем, но пока приходится ограничивать, что не всем нравится.
В будущем, отмечает г-жа Иванова, критерии могут измениться. Сейчас система не сформирована окончательно.
— Пока мы будем оттачивать механизм, — пояснила она. — Нужно обучить водителей, потому что они — фактически помощники. Они будут не просто водителями, они еще должны будут помочь человеку выйти, сесть в машину.
Один из автомобилей будет оборудован пандусом и подъемником, чтобы можно было вкатить инвалидную коляску.
— У нас семь обычных автомобилей, — комментирует исполняющая обязанности министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ. — На них разместили наклейки с номером телефона и эмблемой социального такси. Наклейки будут на заднем стекле и на боковой панели. Сервис решили назвать СТАС, это аббревиатура слов «социальное такси, адаптированный сервис».
— Мы хотим, чтобы с этим названием ассоциировался добрый мужчина за рулем, который готов помочь, — говорит Ленара Хакимовна. — Под эту концепцию будут слоганы: «СТАС довезет. СТАС поможет».