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В Самаре кондуктор бросила свой троллейбус и уехала на автобусе

В самарском троллейбусе произошел конфликт между водителем и кондуктором.

Источник: Комсомольская правда

Кондуктор из Самары бросила свой троллейбус. Это произошло 9 ноября в троллейбусе № 17. Там произошла перепалка между кондуктором и водителем. По словам очевидцев, после этого женщина покинула свое рабочее место и уехала на автобусе.

После этой ссоры водитель высадил всех пассажиров на Коммунистической улице. По словам очевидцев, в троллейбусе тогда ехали семь человек.

Этот конфликт прокомментировали в департаменте транспорта Самары. Там сообщили, что к водителю и кондуктору применят дисциплинарные меры, и отметили, что в этой сфере есть дефицит кадров, об этом пишет 63.ру.