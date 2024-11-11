В Самаре кондуктор бросила свой троллейбус и уехала на автобусе

Кондуктор из Самары бросила свой троллейбус. Это произошло 9 ноября в троллейбусе № 17. Там произошла перепалка между кондуктором и водителем. По словам очевидцев, после этого женщина покинула свое рабочее место и уехала на автобусе.
После этой ссоры водитель высадил всех пассажиров на Коммунистической улице. По словам очевидцев, в троллейбусе тогда ехали семь человек.
Этот конфликт прокомментировали в департаменте транспорта Самары. Там сообщили, что к водителю и кондуктору применят дисциплинарные меры, и отметили, что в этой сфере есть дефицит кадров, об этом пишет 63.ру.