Разработана горелка для снижения выбросов от нескольких видов топлива

Как пояснил заведующий лабораторией экологических проблем теплоэнергетики института теплофизики Евгений Копьев, конструкция горелки предполагает подачу сразу нескольких видов газового топлива и одного жидкого для их безопасного отжига. Она будет выполнена из стали. Предполагается, что горелка будет сочетать от трех до четырех видов топлива. Применение горелки позволит снизить выбросы в 2−3 раза по сравнению с существующим российским ГОСТом. «Институт будет выступать как экспериментальная площадка, потому что, прежде чем выводить в производство, необходимо будет отрегулировать все параметры. На площадке института мы будем выполнять эти работы, исследования как по количеству топлива, так и по количеству воздуха, подаваемого в горелку», — сказал руководитель лаборатории.