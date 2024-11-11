Разработана горелка для снижения выбросов от нескольких видов топлива

НОВОСИБИРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Ученые Института теплофизики СО РАН совместно с компанией «Энер инжиниринг» разработали многотопливную газовую горелку, которая позволит в 2−3 раза снизить выбросы на энергетических производствах и в нефтехимической промышленности. Опытный образец горелки будет создан до конца года, сообщил ТАСС генеральный директор компании «Энер инжиниринг» Алексей Цепенок.
По словам разработчиков, установка такого типа необходима для нефтехимических производств, где нужно снижать выбросы сразу по нескольким химических веществ, образующихся во время производства.
«Сегодня выбраны четыре варианта конструкции, которые в настоящий момент уже изготавливаются на заводе и до конца года будут отгружены в Институт теплофизики для проведения испытаний», — сказал он, добавив, что с 2025 года в Институте теплофизики начнутся испытания горелок, благодаря чему будет создан промышленный образец.
Как пояснил заведующий лабораторией экологических проблем теплоэнергетики института теплофизики Евгений Копьев, конструкция горелки предполагает подачу сразу нескольких видов газового топлива и одного жидкого для их безопасного отжига. Она будет выполнена из стали. Предполагается, что горелка будет сочетать от трех до четырех видов топлива. Применение горелки позволит снизить выбросы в 2−3 раза по сравнению с существующим российским ГОСТом. «Институт будет выступать как экспериментальная площадка, потому что, прежде чем выводить в производство, необходимо будет отрегулировать все параметры. На площадке института мы будем выполнять эти работы, исследования как по количеству топлива, так и по количеству воздуха, подаваемого в горелку», — сказал руководитель лаборатории.
Цепенок пояснил, что головными заказчиками технологии выступают крупные генерирующие предприятия, в том числе нефтехимические. «Это предприятия типа “Сибура”, “Лукойла”, СГК, Дальневосточной генерирующей компании. Они заинтересованы во внедрении современных низкоэмиссионных горелочных устройств», — пояснил он.