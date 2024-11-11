Федерация килы зарегистрирована в Нижегородской области

Кила по своей сути является национальным видом спорта. Речь идет о командной контактной игре с мячом. С ним игроки могут взаимодействовать разными частями тела пока тот не коснется земли, после этого в игре могут быть задействованы только ноги. Целью игры является «взять гoрод сопeрника».