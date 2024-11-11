Федерация килы зарегистрирована в Нижегородской области

Региональная федерация килы зарегистрирована в Нижегородской область. Об этом сообщил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло в Telegram.
Кила по своей сути является национальным видом спорта. Речь идет о командной контактной игре с мячом. С ним игроки могут взаимодействовать разными частями тела пока тот не коснется земли, после этого в игре могут быть задействованы только ноги. Целью игры является «взять гoрод сопeрника».
«Это не только национальная забава, но и часть культурного кода России. Исторически наши предки играли в килу на крупных праздниках, использовали ее в качестве способа военно-патриотической подготовки».
Ранее сообщалось, что традиция старинной русской игры возрождается в регионе. Планируется и дальше развивать это направление, в частности — внести килу в реестр официальных видов спорта.