53-летнего жителя Башкирии не могут отыскать уже четыре дня

Как сообщают волонтеры, мужчина 7 ноября ушел из дома в садоводческом некоммерческом обществе «Липки-7» в Иглинском районе, и его местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшего: его рост — 176 сантиметров, у него худощавое телосложение, русые волосы и серые глаза. Был одет в черную куртку, черное трико, белые кроссовки и серую шапку.