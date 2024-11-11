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53-летнего жителя Башкирии не могут отыскать уже четыре дня

В Башкирии четыре дня разыскивают 53-летнего мужчину.
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии разыскивают 53-летнего Игоря Дмитриева. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Как сообщают волонтеры, мужчина 7 ноября ушел из дома в садоводческом некоммерческом обществе «Липки-7» в Иглинском районе, и его местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшего: его рост — 176 сантиметров, у него худощавое телосложение, русые волосы и серые глаза. Был одет в черную куртку, черное трико, белые кроссовки и серую шапку.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

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