Олбани
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Тепло еще долго будет нас баловать»: Главный синоптик Петербурга Колесов рассказал о погоде в городе на неделю

Тепло до +8 градусов ожидается в Петербурге на неделе с 11 по 17 ноября.

Сейчас в Олбани: +9° 5 м/с 87% 748 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

Погода в Петербурге в ноябре довольно неоднозначная. Месяц начался со снега. Да, он быстро растаял и пришло потепление, но оно продлилось недолго. Новая рабочая неделя в Северной столице так вообще началась с заморозков. Столбик термометра ночью 11 ноября опустился до −2,6 градуса. И в понедельник в городе еще будет холодно. Но в течение недели температура медленно начнет повышаться. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

— В Северной столице заметно похолодало, можно было бы говорить о том, что уже зима все ближе, но мы же помним, где живем, и что Атлантика еще долго будет нас баловать теплом.

указал синоптик

Теплый воздух в Петербург с середины недели принесут западные воздушные потоки. Под их влиянием в городе температура сначала поднимется до +4 градусов, затем до +6, а в субботу, 16 ноября, есть вероятность, что столбик термометра поднимется до +8.

Что касается осадков, то их в первой половине недели будет не так уж и много. Местами в Ленобласти они будут в виде мокрого снега, а в ночь на 14 ноября в Петербурге ожидается умеренный дождь. Но после прохождения атмосферного фронта в регионе вновь будет очень мало осадков.

— Предзимье в нашем регионе во второй половине ноября постоянно появляется в более длительных прогнозах, только его начало несколько неопределенно меняется, — резюмировал Колесов.