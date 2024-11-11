«Тепло еще долго будет нас баловать»: Главный синоптик Петербурга Колесов рассказал о погоде в городе на неделю

Что касается осадков, то их в первой половине недели будет не так уж и много. Местами в Ленобласти они будут в виде мокрого снега, а в ночь на 14 ноября в Петербурге ожидается умеренный дождь. Но после прохождения атмосферного фронта в регионе вновь будет очень мало осадков.