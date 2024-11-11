«Тепло еще долго будет нас баловать»: Главный синоптик Петербурга Колесов рассказал о погоде в городе на неделю

Погода в Петербурге в ноябре довольно неоднозначная. Месяц начался со снега. Да, он быстро растаял и пришло потепление, но оно продлилось недолго. Новая рабочая неделя в Северной столице так вообще началась с заморозков. Столбик термометра ночью 11 ноября опустился до −2,6 градуса. И в понедельник в городе еще будет холодно. Но в течение недели температура медленно начнет повышаться. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
— В Северной столице заметно похолодало, можно было бы говорить о том, что уже зима все ближе, но мы же помним, где живем, и что Атлантика еще долго будет нас баловать теплом.
Теплый воздух в Петербург с середины недели принесут западные воздушные потоки. Под их влиянием в городе температура сначала поднимется до +4 градусов, затем до +6, а в субботу, 16 ноября, есть вероятность, что столбик термометра поднимется до +8.
Что касается осадков, то их в первой половине недели будет не так уж и много. Местами в Ленобласти они будут в виде мокрого снега, а в ночь на 14 ноября в Петербурге ожидается умеренный дождь. Но после прохождения атмосферного фронта в регионе вновь будет очень мало осадков.
— Предзимье в нашем регионе во второй половине ноября постоянно появляется в более длительных прогнозах, только его начало несколько неопределенно меняется, — резюмировал Колесов.