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Северный олень в нижегородском зоопарке сбросил рога

Животные делают это ежегодно в ноябре-декабре.

Источник: Зоопарк "Лимпопо"

Северный олень по имени Яхонт в нижегородском зоопарке «Лимпопо» сбросил рога. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Животные делают это ежегодно в ноябре-декабре, чтобы отрастить новые рога к следующему сезону. Вес сброшенной Яхонтом «короны» составил 8 кг.

«Для Яхонта этот процесс уже привычен, ведь свои рога он сбрасывает каждый год. Однако наши ветеринарные специалисты все равно были на чеку и бдительно следили за самочувствием Яхонта».

отметили в зоопарке

Ранее сообщалось, что скульптура из рогов животных появилась в зоопарке «Лимпопо» этим летом.

флора и фауна