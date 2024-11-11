«Вышел из дома в неизвестном направлении»: разыскивается 14-летней мальчик из Башкирии

В башкирском городе Стерлитамак пропал 14-летний Богдан Сляучин. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «Отклик».
Как сообщают активисты, местонахождение подростка неизвестно с сегодняшнего утра. Сообщается, что он вышел из дома в неизвестном направлении, и его местонахождение неизвестно до сих пор.
У школьника рост 145 сантиметров, у него худощавое телосложение, короткие русые волосы и голубые глаза. Он был одет в черную куртку, темно-синие брюки и бежевые кроссовки.
Волонтеры «Отклика» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (987) 106−06−01 или 102. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
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