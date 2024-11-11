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Жители Слюдянки пожаловались на плохую работу котельной

Прокуратура внесла представление администрации за срыв отопительного сезона.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жители Слюдянки жаловались на проблемы с отоплением из-за перебоев на центральной котельной. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области, в квартирных батареи «еле теплые».

— Это создает значительные неудобства, особенно по ночам, когда температура воздуха опускается ниже нуля градусов, — пишет информационное агентство.

Проверка надзорного ведомства подтвердила, что на теплоисточнике не создали запас топлива. А связи с этим правоохранители внесли администрации города представление за срыв отопительного периода.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на пожаре в многоэтажке Ангарска погибла 91-летняя пенсионерка. МЧС предварительно считает, что огонь появился из-за непотушенных свечей.