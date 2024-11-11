Получено сверхчистое кварцевое стекло для микроэлектроники

Фотолитография — это способ получения рисунков на поверхности разных материалов. Этот метод широко применяется при производстве печатных плат в микроэлектронике. Для того, чтобы наносить рисунок на стекло, они должны обладать высокой степенью прозрачности. Для получения таких стекол ученые создали компактную установку с применением технологий газовой горелки.