«Заоблачная недвижимость»: омичи в среднем тратят на ежемесячный платеж по ипотеке порядка 72 тысяч рублей

На ежемесячный платеж по ипотеке паре работающих омичей придется отдавать более половины своей зарплаты. Такие данные приводит РИА «Новости».
Согласно результатам проведенного исследования, Омская область по доступности ипотеки заняла 61-е место по России. Стоит отметить, что Московская область заняла 44-е место, хотя средний размер ежемесячного платежа там составляет 102,5 тыс. рублей.
Составители рейтинга использовали данные отношения платежа по ипотеке к средней зарплате двух работающих людей.
Таким образом, средний размер ежемесячного платежа по ипотеке в Омской области составляет 71,9 тыс. рублей.
Выгоднее всего выплачивать ипотеку оказалось в Чукоцком, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах.
На последних местах расположились республики Северная Осетия, Дагестан и Калмыкия.