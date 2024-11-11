Ливни и похолодание пришли в Крым

На этой неделе в Крыму ожидаются обильные осадки и облачность. Об этом сообщает радио «Спутник в Крыму».
В Республике Крым наступившая неделя не порадует хорошей погодой. В понедельник температура воздуха днем составит от +9 до +14 градусов, при этом северо-восточный ветер усилится до 4−9 м/с, рассказал специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
Во вторник прогнозируются осадки при температуре от +8 до +13 градусов. В среду ожидается аналогичная погода с температурой воздуха до +14 градусов. Уже в четверг дожди начнут ослабевать, температура воздуха будет держаться на уровне +4- +9 градусов ночью и до +13 градусов днем.
По мнению специалиста, в пятницу наступит новый циклон с ливнями. При этом, воздух прогреется ночью до +9 градусов, а днем до +14 градусов.