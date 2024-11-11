Ливни и похолодание пришли в Крым

Во вторник прогнозируются осадки при температуре от +8 до +13 градусов. В среду ожидается аналогичная погода с температурой воздуха до +14 градусов. Уже в четверг дожди начнут ослабевать, температура воздуха будет держаться на уровне +4- +9 градусов ночью и до +13 градусов днем.