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Ливни и похолодание пришли в Крым

Синоптик рассказал, какая погода ожидается на текущую неделю на полуострове.

Сейчас в Олбани: +9° 5 м/с 87% 748 мм рт. ст. +7°
Источник: Агентство «Москва»

На этой неделе в Крыму ожидаются обильные осадки и облачность. Об этом сообщает радио «Спутник в Крыму».

В Республике Крым наступившая неделя не порадует хорошей погодой. В понедельник температура воздуха днем составит от +9 до +14 градусов, при этом северо-восточный ветер усилится до 4−9 м/с, рассказал специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.

Во вторник прогнозируются осадки при температуре от +8 до +13 градусов. В среду ожидается аналогичная погода с температурой воздуха до +14 градусов. Уже в четверг дожди начнут ослабевать, температура воздуха будет держаться на уровне +4- +9 градусов ночью и до +13 градусов днем.

По мнению специалиста, в пятницу наступит новый циклон с ливнями. При этом, воздух прогреется ночью до +9 градусов, а днем до +14 градусов.