Жители нескольких районов Перми пожаловались на слабый напор воды 10 ноября.
В редакцию сайта perm.aif.ru обратились жители Мотовилихинского и Индустриального района. Они сообщили, что вечером 10 ноября, когда собирались готовиться к началу новой рабочей недели (готовить еду, мыться
«Еле бежала тонкая струйка. Причём именно холодной воды. Горячая шла чуть лучше, но тоже маленькой струйкой. Однако из-за того, что холодной воды не хватало, даже мыть руки было горячо, не говоря уже о том, чтобы мыть посуду или мыться», — рассказала perm.aif.ru жительница микрорайона Балатово.
Жительница Мотовилихинского района, живущая на улице Старцева, также пожаловалась на плохой напор воды. В Сети появилось несколько комментариев недовольных пермяков, которых возмутила ситуация с водоснабжением. Они также подчеркнули, что не могут связаться с ресурсоснабжающей организацией.
«Может, кто-то в курсе, почему нет воды в Индустриальном районе? До “Новогора” не дозвониться», — написали пермяки поздно вечером 10 ноября в телеграм-канале «ЧП Пермь».
Одна из жительниц Индустриального района сообщила в телеграм-канале «Пермь ЧП и ДТП новости», что ее звонок прервали после 30 минут ожидания.
«Новогор-Прикамье, вы совсем оборзели? Я вам исправно плачу за подачу воды и водоотведение. Но сегодня, когда давление подачи воды в Ераничах упало ниже плинтуса, я ждал вашего ответа тридцать минут, потом мобильный оператор ввиду длительности звонка разъединил соединение. При повторном вызове вы сообщили мне, что много звонков, и просили позвонить позже, отключившись», — рассказала жительница.
Сайт perm.aif.ru направил запрос в «Новогор-Прикамье», чтобы разобраться в ситуации с низким напором воды в кранах жителей нескольких микрорайонов Перми. Как только ответ будет получен, информация появится на сайте.