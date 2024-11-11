Жители нескольких районов Перми пожаловались на слабый напор воды

«Новогор-Прикамье, вы совсем оборзели? Я вам исправно плачу за подачу воды и водоотведение. Но сегодня, когда давление подачи воды в Ераничах упало ниже плинтуса, я ждал вашего ответа тридцать минут, потом мобильный оператор ввиду длительности звонка разъединил соединение. При повторном вызове вы сообщили мне, что много звонков, и просили позвонить позже, отключившись», — рассказала жительница.