Место подвига: каким будет фильм о захвате боевиками Новолакского

Сюжет «99-го» основан, как и следует из названия, на событиях сентября 1999 года. Картина расскажет о героическом подвиге небольшого отряда милиции и ОМОНа, который своими силами в маленьком селе Новолакское почти сутки сдерживал масштабные нападения международных бандформирований, вторгшихся на территорию Дагестана 25 лет назад. В главных ролях — Ирина Пегова, Сергей Марин, Павел Чинарев. «Известия» побывали на съемках и поразились их масштабу.
«Пять раз делал вылазки к спортзалу, чтобы вытащить своих ребят».
В двух часах езды от Махачкалы в селе Новолакское с рассвета и до заката дым столбом. В полуразрушенных домишках, за спортивной школой, носящей имя чемпиона СССР по карате Хачилаева, режиссер Леонид Пляскин снимает новое кино. «99-й» — это история братского единения людей разных национальностей и вероисповеданий, волею случая сплотившихся во имя защиты Родины. В августе-сентябре 1999 года здесь, в горах Дагестана, несколько человек совершили подвиг, выдержав бой с более чем 2 тыс. международных террористов во главе с Шамилем Басаевым и Хаттабом, которые ворвались в село. Они хотели взять в плен липецкий ОМОН, находившийся в Новолакском, и обменять на своих пленных. На выручку омоновцам пришли местные милиционеры и ополчение. Это событие стало переломным в истории современной России.
— Я давно хотел рассказать о военном конфликте, поэтому наработок было достаточно, — поделился с «Известиями» режиссер. — Когда ко мне с идеей снять картину про события в Новолакском обратились продюсеры, мое видение совпало с их, и я приступил к написанию сценария.
Один из генеральных продюсеров фильма Ибрагим Магомедов (Chegery Company) отметил, что идея снять фильм зародилась семь лет назад.
— Я был свидетелем тех страшных событий, — сказал Магомедов. — Так как это из пережитого, то мы понимали, как делать фильм о тех трагических событиях. Новолакское — родные места. В сентябре здесь отмечали 25 лет с тех трагических событий.
О них Леонид Пляскин прочел в немногочисленной документалистике, но без свидетельств очевидцев было невозможно поднять такой материал. Оставшиеся в живых после штурма в Новолакском ставший Героем России бывший командир липецкого ОМОНа Сергей Сковородин и начальник местного РОВД, на тот момент майор, Муслим Даххаев поделились воспоминаниями.
— Сергей Сковородин минимум пять раз делал вылазки из РОВД к спортзалу, чтобы вытащить своих ребят группами, — рассказал Леонид Пляскин. — В фильме будет отображено две эвакуации. Маршрут полностью воссоздан. Командир ОМОНа пробирался через эти же огороды, проходили через проломанный забор здания ФСБ. И потом он уводил ребят в овраг. Оставшиеся в спортзале омоновцы приняли здесь бой. Вон сбоку здания до сих пор видна заделанная дыра, которая появилась после взрыва.
Спортзал украшен с улицы плакатами к Олимпиаде-80. В фойе висит доска с именами и фотографиями погибших героев. На соседней стене — история в фотографиях: как выглядел спортзал до штурма, каким стал после. Тут же виды села: соседние дома, РОВД, разрушенные строения, Дом культуры, магазин.
«Нападался столько, что заработал отек костного мозга бедренной кости».
Главную роль в фильме исполнил Сергей Марин. По сценарию его героя зовут Головин.
— Я играю командира липецкого ОМОНа, — говорит артист. — Рота поделилась на две части. Одна поехала в Казбековский район, другая — в Новолакский. Стандартная командировка. Ничего не предвещало беды.
Погружение в материал у артиста началось со встречи в аэропорту, откуда на съемки его вез водитель —непосредственный участник событий 1999 года. Сергей Марин не первый раз примеряет в кадре военную форму. В его фильмографии: «Балканский рубеж», «Крепость Бадабер». Хорошо, что есть опыт, говорит артист, но сложность в том, чтобы не повторяться.
— На площадку я прибываю каждый день к пять утра, чтобы подготовиться до восхода солнца, а с первыми лучами — в бой, — поделился с «Известиями» Сергей Марин. — Сегодня снимаем развязку боя с террористами. Это уже второй месяц активных боевых действий.
Кинокрови на артиста выливают с каждым днем всё больше и больше. Такой же израненный в кадре и Павел Чинарев. Его герой Сватуха — собирательный образ. Один из прототипов — сержант липецкого ОМОНа Андрей Теперик.
— Мой герой — душа компании, рубаха-парень, весельчак и балагур, — говорит Павел Чинарев. — Несмотря на то что он легок и витален, может собраться и действовать по законам военного времени. Я всё делаю в кадре сам, не нагружаю каскадеров. Стреляю, взрываюсь, умираю. А нападался столько, что заработал отек костного мозга бедренной кости. И это последствия того, что всё делаю без дублера.
Тем временем актеров попросили на площадку, там для них уже пиротехники подготовили взрывы, дымовые шашки и тяжелую амуницию. На площадке ежедневно присутствует военный консультант. Он помогает с тактикой движения артиста в кадре. Смотрит за техникой боя. Чтобы держали автомат правильно. И чтобы потом военные не засмеяли. 25 лет назад автомат держали в левой руке, сейчас в правой. Левой перезаряжают.
— Моя задача — обеспечить безопасность на площадке, — рассказал художник — постановщик спецэффектов Владимир Гребенников. — Визуализировать войну, чтобы было реалистично.
Владимир отвечает за зрелищность картинки. Он делает так, чтобы, попадая в атмосферу боя, артисты лучше обыгрывали свои сцены. Взрывы на площадке он называет необходимым элементом. Одна из зрелищных сцен фильма — когда террористы ударили из гранатомета в РОВД, снеся угол здания. Досталось и дому, в который прилетел фугас.
Кстати, съемки проходят в исторических местах. В том же отделении милиции, который брали террористы. Но на съемках оно не пострадало. К зданию киношники пристроили двухэтажную декорацию. Ее и взрывали. После этого «Известия» побывали в разбитом РОВД. Служебные помещения с документами, на стене портреты «Их разыскивает милиция», тут же грамоты и дипломы начальника. В серванте сервиз для приема дорогих гостей. Фото главы района на сейфе. Герб на стене. А во дворе гора камней и покоцанные милицейские «Жигули».
«Люди говорили: дайте нам оружие!».
В селе относятся к стрельбе и взрывам с пониманием. Местные жители переживают, но признаются, что хорошо, что людям еще раз покажут эти события с экрана, напомнят о трагических страницах истории. Кстати, хотя многие были свидетелями и непосредственными участниками, говорят об этом неохотно. Мы нашли среди съемочной группы бывшего ополченца, бойца роты разведки Магомеда Гусейнова. Его брат Альберт получил за освобождение Новолакского орден Мужества.
— Мой дядя в семь утра погнал корову на пастбище и наткнулся на боевиков в районе телевышки, — вспоминает Гусейнов. — Они сказали дяде Гусейну, чтобы тот забирал свою корову и шел домой. «Мы идем к вам в гости», — крикнули они. По их одежде он сразу понял, что это не российская армия. Большая часть боевиков зашла с вышки, остальные заходили в село с других сторон, фактически взяв его в кольцо. Вышка была в приоритете, потому что оттуда видно дороги, откуда может прийти подмога.
Как вспоминает ополченец, люди говорили: дайте нам оружие! Но кто его даст гражданским! Люди защищали свою Родину тем, что было. Для местных начальник РОВД Даххаев — супергерой, который спас липецкий ОМОН.
Муслим Даххаев приехал на следующий день на съемки картины, где встретился с Вадимом Цаллати, который играет в фильме Тагира Дажаева, ставшего прообразом его героя.
Единственные персонажи, которых обличают, — Шамиль Басаев и Хаттаб. Исполнителей на отрицательных персонажей пришлось поискать. Отчасти потому, что артисты не хотели иметь ничего общего со вселенским злом. У них только две сцены.
«Нас, детей, вывели омоновцы из окружения».
Народная артистка Ирина Пегова играет телефонистку Галину. У ее героини тоже есть прототип. Местная женщина под пулями со своей помощницей запустила связь между РОВД и главком. Она пыталась координировать действия зажатых в окружении милиционеров и центра.
— Моя героиня — русская, она приехала на эту землю за своим любимым мужчиной, — рассказала Ирина Пегова. — И свой маленький подвиг она совершает ради семьи — мужа, дочери. Ею движет любовь к своим соседям, к людям, к этой земле, ставшей родной.
Тем временем киногруппа поменяла локацию. На площади перед мечетью собрались сотни беженцев. Снимают сцену с полевым госпиталем. С вечера сюда пригнали бронетехнику.
— Мы мирные жители, которые вышли из села, — рассказывают Зарема и Асият.
Дети, женщины и старики сидят на тюках с вещами. Рядом пасется стадо коров, мужчина тянет на веревке козу. Только кошки бровью не ведут и греются на солнце. Поблизости на телеге ребятишки везут ковер и телевизор. Эта компания напоминает картину Перова «Тройка».
— Мне 12 лет было, когда война началась. Нас, детей, вывели омоновцы из окружения, — призналась Аида. — Мы до сих пор здесь живем. В мечети тогда был штаб, а рядом всем селом кушать готовили. К нам не зашли боевики, а в других местах были. Война была в Чапаево, Новолаке, Тухчаре, Гамияхе. Здесь мы готовили и развозили еду и помощь.
Многие участники съемок хотят, чтобы и о них рассказали в фильме, потому что практически все жители района помнят те времена: мужчины были в ополчении, женщины кормили и перевязывали.
Скарб и реквизит художники собирали по домам, по знакомым, ездили по деревням, по воинским частям. Проблем с этим не было. А вот с локациями всё оказалось не так просто.
— Не всё подходит, потому что, например, везде сейчас любят вставлять пластиковые окна, — говорит художник-постановщик Абдула Гаджиев. — Или современная крыша, которую мы накрывали старым шифером зачастую. Где-то не могли договориться с местной администрацией, в аулах, кишлаках. А вот кареты скорой помощи и носилки нам предоставило местное министерство здравоохранения. Они до сих пор в рабочем состоянии.
Как рассказывают продюсеры, создание картины «99-й» поддержал президент России. Министерство обороны оказывает всяческое содействие. Технику предоставили части Каспийской флотилии, МЧС. БТР, танки Т-80, пушки Д-30. Помогают и остальные ведомства республики. Старые кареты скорой помощи, «буханки», предоставил минздрав: эти автомобили до сих пор на службе. Даже местное телевидение пригнало свой микроавтобус, на котором в 1999-м работала выездная съемочная группа.
Создатели признаются, что с точной датой выхода фильма они пока не определились. Ориентировочно «99-й» выйдет в прокат в октябре 2025 года.