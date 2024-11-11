Место подвига: каким будет фильм о захвате боевиками Новолакского

В двух часах езды от Махачкалы в селе Новолакское с рассвета и до заката дым столбом. В полуразрушенных домишках, за спортивной школой, носящей имя чемпиона СССР по карате Хачилаева, режиссер Леонид Пляскин снимает новое кино. «99-й» — это история братского единения людей разных национальностей и вероисповеданий, волею случая сплотившихся во имя защиты Родины. В августе-сентябре 1999 года здесь, в горах Дагестана, несколько человек совершили подвиг, выдержав бой с более чем 2 тыс. международных террористов во главе с Шамилем Басаевым и Хаттабом, которые ворвались в село. Они хотели взять в плен липецкий ОМОН, находившийся в Новолакском, и обменять на своих пленных. На выручку омоновцам пришли местные милиционеры и ополчение. Это событие стало переломным в истории современной России.