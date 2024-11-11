На Лебяжьих озерах в Казани произошла массовая гибель рыбы. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
По словам местных жителей, мертвые рыбы лежат как на берегу водоема, так и на поверхности воды. Эта ситуация встревожила казанцев.
В Минэкологии Татарстана пояснили, что в ближайшее время обследуют территорию озер и разберутся в ситуации. 11 ноября должны организовать выезд специалистов для проверки информации, уровня кислорода в воде и отбора проб.
Напомним, жители Казани увидели неопознанный светящийся объект в небе над городом. Он был замечен в разных районах столицы Татарстана.