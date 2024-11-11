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На Лебяжьих озерах в Казани произошла массовая гибель рыбы

Они лежали как на берегу водоема, так и на поверхности воды.

Источник: Комсомольская правда

На Лебяжьих озерах в Казани произошла массовая гибель рыбы. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По словам местных жителей, мертвые рыбы лежат как на берегу водоема, так и на поверхности воды. Эта ситуация встревожила казанцев.

В Минэкологии Татарстана пояснили, что в ближайшее время обследуют территорию озер и разберутся в ситуации. 11 ноября должны организовать выезд специалистов для проверки информации, уровня кислорода в воде и отбора проб.

Напомним, жители Казани увидели неопознанный светящийся объект в небе над городом. Он был замечен в разных районах столицы Татарстана.

экология