В Краснодаре почти 30 улиц останутся без света 11 ноября

В связи с проведением плановых работ на сетях ресурс не будет подаваться с 9:00 до 17:00 по следующим адресам: Калинина, 197, 201; ул. Клубная, 12, 10; ул. Дзержинского, 22/1, 1/10; ул. Дальняя, 1/А; ул. Бородинская, 115/1; ул. Виноградная, 2; ул. Мачуги, 174, 180; ул. Фадеева, 122; ул. Ставропольская, 199, 197; ул. Апельсиновая, 123; ул. Смородиновая, 5; ул. Троицкая, 5; ул. Бабушкина, 99; ул. Красных партизан, 373, 429, 1/а, 443, 445, 443/1, 136, 150/1, 144/1, 134; ул. Воровского, 152, 177; ул. Тургенева, 109, 95,111; ул. Гагарина, 212, 206, 186; ул. Уссурийская, 1; ул. 1 Мая, 358; ул. Степная, 37; ул. Димитрова, 11, 5/1, 3, 22, 1, 12, 1/1; ул. Буденного, 255; ул. Березанская, 27; ул. Воронежская, 55.



В период с 13:00 до 17:00 без света останутся дома, расположенные на ул. Бакинская, 5, ул. Офицерская, 39, ул. Дзержинского, 35, 24, 16.