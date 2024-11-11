Перекрытие дорог в Санкт-Петербурге 11 ноября 2024

Где ограничат движение во время ремонта дорог
В Адмиралтейском районе Северной столицы 11 ноября 2024 года частично ограничат автомобильное движение по Введенскому каналу от набережной Обводного канала до Загородного проспекта. Кроме того, автомобили не смогут проехать по части дороги Загородного проспекта от Подъездного переулка до Звенигородской улицы. На указанных участках до 25 декабря 2024 года планируются работы по прокладке электрокабеля.
Ограничения с 11 ноября 2024 года вводятся и на улице Ленсовета от Авиационной улицы до Фрунзе. Здесь до 15 ноября текущего года проводятся работы по ремонту дороги.
В Центральном районе Санкт-Петербурга 11 ноября сохранятся введенные днем ранее ограничения на движение автомобилей по Аптекарскому переулку в районе его пересечения с переулком Круглым. Этот участок дороги временно закроют в связи со строительством газопровода, а восстановят движение 22 ноября 2024 года.
В Василеостровском районе города ограничат движение машин по 1-й и Кадетской линиям В. О. от набережной Макарова до Среднего проспекта В. О. Открытие проезда запланировано на 12 декабря 2024 года. На такой срок запланировано и ограничение проезда по Среднему проспекту В. О. от 1-й и Кадетской линий В. О. до 2-й и 3-й линий В. О.
Объездные маршруты
ГАТИ Санкт-Петербурга в связи с введенными ограничениями рекомендует водителям объезжать проблемные участки дороги. Для этого можно следовать как по остающимся свободными полосам, так и по параллельным улицам и переулкам. Лучше планировать свой маршрут заранее, чтобы потом не стоять в пробках.