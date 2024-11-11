Перекрытие дорог в Санкт-Петербурге 11 ноября 2024

В Василеостровском районе города ограничат движение машин по 1-й и Кадетской линиям В. О. от набережной Макарова до Среднего проспекта В. О. Открытие проезда запланировано на 12 декабря 2024 года. На такой срок запланировано и ограничение проезда по Среднему проспекту В. О. от 1-й и Кадетской линий В. О. до 2-й и 3-й линий В. О.