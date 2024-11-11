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Перекрытие дорог в Москве 11 ноября 2024

11 ноября 2024 года запланировано перекрытие дорог в городе Москве из-за проведения ремонтных работ, сообщает департамент транспорта столицы.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Дорожные работы в Москве.
Источник: Shutterstock

Где ограничат движение во время ремонта дорог

Съезд с Красковской на Кожуховскую улицы закрыт для проезда автомобилей 11 ноября 2024 года. Кроме того, перекрыты участки улицы 8 Марта и проезд у дома 2А по 1-му Красковскому проезду. Водителям придется столкнуться с неудобствами из-за строительных работ на объектах метрополитена, а ограничения продлятся до 14 декабря 2024 года.

Схема перекрытия движения в ВАО.
Источник: Департамент транспорта Москвы

11 ноября 2024 года сохранятся введенные более чем на месяц ограничения на движение автомобилей по одной из полос на Шмитовском проезде и Шелепихинском шоссе. Здесь ведутся ремонтные работы. Проезд на указанном участке восстановят к 27 декабря 2024 года.

Схема перекрытия движения в районе Шмитовского проезда.
Источник: Департамент транспорта Москвы

С 11 ноября 2024 года перекрывается для автомобильного движения одна полоса на ряде участков Полковой и Стрелецкой улиц, Стрелецкого проезда. В связи с проведением ремонтных работ восстановление проезда машин здесь запланировано на 1 июня 2025 года.

Схема перекрытия движения в районе Полковой улицы.
Источник: Департамент транспорта Москвы

В течение года, с 11 ноября 2024 по 11 ноября 2025, закрывается для движения автомобилей одна полоса на участке Большого Палашёвского переулка. Рядом с ней проводятся демонтажные работы.

Схема перекрытия движения в Большом Палашевском переулке.
Источник: Департамент транспорта Москвы

До 21 марта 2025 года с 11 ноября 2024 года перекрыто движение машин на участке улицы Олеко Дундича. Здесь закроют всего одну полосу из-за прокладки коммуникаций.

Схема перекрытия движения на улице Олеко Дундича.
Источник: Департамент транспорта Москвы

В районе пересечения улицы Габричевского и Волоколамского шоссе одну из полос перекроют для проезда автомобилей с 11 до 26 ноября 2024 года. На этом участке проводятся строительные работы, сообщили в московском департаменте транспорта.

Схема перекрытия движения на пересечении улицы Габричевского и Волоколамского шоссе..
Источник: Департамент транспорта Москвы

Объездные маршруты

В связи с перекрытием или ограничением движения на ряде столичных улиц, департамент транспорта города призывает водителей автомобилей заранее прокладывать маршруты и объезжать участки по свободным полосам. Кроме того, можно следовать по параллельным улицам.