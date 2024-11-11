Перекрытие дорог в Москве 11 ноября 2024

Где ограничат движение во время ремонта дорог
Съезд с Красковской на Кожуховскую улицы закрыт для проезда автомобилей 11 ноября 2024 года. Кроме того, перекрыты участки улицы 8 Марта и проезд у дома 2А по 1-му Красковскому проезду. Водителям придется столкнуться с неудобствами из-за строительных работ на объектах метрополитена, а ограничения продлятся до 14 декабря 2024 года.
11 ноября 2024 года сохранятся введенные более чем на месяц ограничения на движение автомобилей по одной из полос на Шмитовском проезде и Шелепихинском шоссе. Здесь ведутся ремонтные работы. Проезд на указанном участке восстановят к 27 декабря 2024 года.
С 11 ноября 2024 года перекрывается для автомобильного движения одна полоса на ряде участков Полковой и Стрелецкой улиц, Стрелецкого проезда. В связи с проведением ремонтных работ восстановление проезда машин здесь запланировано на 1 июня 2025 года.
В течение года, с 11 ноября 2024 по 11 ноября 2025, закрывается для движения автомобилей одна полоса на участке Большого Палашёвского переулка. Рядом с ней проводятся демонтажные работы.
До 21 марта 2025 года с 11 ноября 2024 года перекрыто движение машин на участке улицы Олеко Дундича. Здесь закроют всего одну полосу из-за прокладки коммуникаций.
В районе пересечения улицы Габричевского и Волоколамского шоссе одну из полос перекроют для проезда автомобилей с 11 до 26 ноября 2024 года. На этом участке проводятся строительные работы, сообщили в московском департаменте транспорта.
Объездные маршруты
В связи с перекрытием или ограничением движения на ряде столичных улиц, департамент транспорта города призывает водителей автомобилей заранее прокладывать маршруты и объезжать участки по свободным полосам. Кроме того, можно следовать по параллельным улицам.