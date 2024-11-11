Перекрытие дорог в Москве 11 ноября 2024

Съезд с Красковской на Кожуховскую улицы закрыт для проезда автомобилей 11 ноября 2024 года. Кроме того, перекрыты участки улицы 8 Марта и проезд у дома 2А по 1-му Красковскому проезду. Водителям придется столкнуться с неудобствами из-за строительных работ на объектах метрополитена, а ограничения продлятся до 14 декабря 2024 года.