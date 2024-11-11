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В Крыму увеличат число точек экстренного оповещения

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму продолжают развивать региональную автоматизированную систему централизованного оповещения. До конца года в населенных пунктах добавятся более 150 точек экстренного оповещения на 11 млн рублей. Об этом сообщил в понедельник глава республики Сергей Аксенов.

Источник: Reuters

«На сегодняшний день созданы основной и запасной пункты управления системой, а также 25 пунктов управления муниципальных систем. В 383 населенных пунктах республики установлено 609 оконечных устройств с громкоговорителями. До конца текущего года их число вырастет до 762», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, это позволит охватить возможностью экстренного оповещения 84% населения региона. В населенных пунктах, не оборудованных устройствами оповещения, задействуют мобильный комплекс, транспорт предприятий и организаций. Также в случае угроз сообщения об этом распространят с помощью телеканалов и по СМС.

По результатам проверки региональная система оповещения признана «ограниченно готовой к выполнению задач по предназначению», уточнил глава республики.

«Для ее доведения до полной готовности, прежде всего, необходимо дооборудование системами мониторинга и оконечными устройствами оповещения. В текущем году на эти цели из республиканского бюджета выделено более 11 млн рублей, в следующем году финансирование составит 48,8 млн рублей», — проинформировал он.