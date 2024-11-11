В Крыму увеличат число точек экстренного оповещения

По его словам, это позволит охватить возможностью экстренного оповещения 84% населения региона. В населенных пунктах, не оборудованных устройствами оповещения, задействуют мобильный комплекс, транспорт предприятий и организаций. Также в случае угроз сообщения об этом распространят с помощью телеканалов и по СМС.