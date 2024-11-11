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В Усть-Илимске провели обследование городских лесов

Визуально обследовали 20 гектаров лесов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Илимске после вмешательства прокуратуры провели обследование лесов. Как сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре, от жителей поступали обращения, что подтолкнуло надзорное ведомство провести собственную проверку.

— Установлено, что надлежащая оценка санитарного состояния городских лесов в г. Усть-Илимске не обеспечена, лесопатологические обследования лесов проведены выборочно, аварийные и поврежденные (пораженные) вредителями (болезнями) леса не обследовались, — пояснили в ведомстве.

В итоге правоохранители внесли мэру города представление. После которого было визуально обследовано 20 гектаров городских лесов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители Слюдянки неоднократно жаловались на плохую работу котельной. Оказалось, что на теплоисточнике не создали нормативный запас топлива.