В Усть-Илимске провели обследование городских лесов

— Установлено, что надлежащая оценка санитарного состояния городских лесов в г. Усть-Илимске не обеспечена, лесопатологические обследования лесов проведены выборочно, аварийные и поврежденные (пораженные) вредителями (болезнями) леса не обследовались, — пояснили в ведомстве.