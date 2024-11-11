Коробку с солью повесили новосибирцы на улице Есенина

В Новосибирске около перекрёстка улиц Бориса Богаткова и Есенина появилась коробка с солью. Как сообщает паблик АСТ-54, её соорудили и повесили туда местные жители.
Новосибирцы разместили коробку для сбора соли, чтобы потом сыпать ей на тротуары и пешеходные дорожки, рассказывают в паблике.
Ранее КП-Новосибирск писала о необычной находке, замеченной на деревьях на улице Физкультурной, 4. На ветках растений были размещены множество пар обуви. Очевидица привела несколько версий, что же это могло быть. По словам сибирячки, таким образом могли отрекламировать какой-либо обувной салон или украсить деревья к неизвестному празднику.