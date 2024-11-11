Коробку с солью повесили новосибирцы на улице Есенина

Ранее КП-Новосибирск писала о необычной находке, замеченной на деревьях на улице Физкультурной, 4. На ветках растений были размещены множество пар обуви. Очевидица привела несколько версий, что же это могло быть. По словам сибирячки, таким образом могли отрекламировать какой-либо обувной салон или украсить деревья к неизвестному празднику.