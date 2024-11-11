В Советском районе Красноярска ликвидируют стихийные свалки. Об этом рассказали в мэрии. По просьбам жителей вывезли мусор по улицам Кубанской, 67, Рокоссовского, 15 и Пограничников, 12 г. Также уже убраны крупные свалки, расположенные за ТЭЦ-3 и в районе Дрокино-2. Их общий объем — более 900 кубометров.
Недавно подрядная организация приступила к ликвидации самой большой свалки в районе Северного шоссе и объёмом 600 кубометров. Работы планируют завершить до 22 ноября.
Как отметила руководитель администрации Советского района Елена Ланина, на сегодня подрядная организация уже вывезла мусор с 67 свалок. До конца ноября планируется ликвидация ещё шести несанкционированных свалок — в их числе в районе деревни Бадалык, Кразовской, 4а и около гаражного кооператива на Джамбульской, 10.
В 2024 году на эти работы из городского бюджета району выделено 17,8 миллионов рублей. Из краевого дополнительно выделили ещё 3,3 миллиона рублей.