В Советском районе Красноярска ликвидируют стихийные свалки. Об этом рассказали в мэрии. По просьбам жителей вывезли мусор по улицам Кубанской, 67, Рокоссовского, 15 и Пограничников, 12 г. Также уже убраны крупные свалки, расположенные за ТЭЦ-3 и в районе Дрокино-2. Их общий объем — более 900 кубометров.