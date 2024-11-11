25-градусные морозы ударят в Казахстане

«На востоке республики 13 ноября ожидается понижение температуры воздуха ночью до 10−25 мороза, днем до 5−16 мороза, затем повышение 14 ноября ночью до 7−20 мороза, днем до 2−13 мороза, на юге, юго-востоке страны прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха ночью от 6 тепла −6 мороза до 1−10 мороза, днем до 3 мороза-5 тепла», — отметили в «Казигдромете».