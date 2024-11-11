25-градусные морозы ударят в Казахстане

На юго-западе, юге, юго-востоке Казахстана прогнозируются осадки в виде снега и дождя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
«На севере, востоке и в центре страны ожидается метель, гололедные явления, на большей части страны порывистый ветер. 12 ноября в Восточно-Казахстанской области,
Лишь на западе, 14 ноября на юге страны ожидается погода без осадков.
Повышение температуры воздуха в западных областях ночью от 0−11 мороза до 8 мороза-3 тепла, в северо-западных, северных, центральных регионах Казахстана ночью от 8−18 до 3−15 мороза, днем от 5−12 до 0−8 мороза.
«На востоке республики 13 ноября ожидается понижение температуры воздуха ночью до 10−25 мороза, днем до 5−16 мороза, затем повышение 14 ноября ночью до 7−20 мороза, днем до 2−13 мороза, на юге, юго-востоке страны прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха ночью от 6 тепла −6 мороза до 1−10 мороза, днем до 3 мороза-5 тепла», — отметили в «Казигдромете».